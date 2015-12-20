专访：OPEC将继续执行不限产政策--伊拉克石油部长

路透开罗12月20日 - 伊拉克石油部长迈赫迪(Adel Abdul Mahdi)周日表示，尽管全球油价下滑，但石油输出国组织(OPEC)将继续执行12月4日作出的不限产决定。他并补充说，若要通过限产来提振油价，必须要与非OPEC产油国协同行动。

“我们处在一个真实世界里，OPEC并非唯一生产方，也不是唯一起作用的因素。因此我们必须要看看其它各方应该会有什么样的决定，比如俄罗斯和美国以及其它产油国，”他在开罗出席阿拉伯产油国会议期间对路透表示。

“OPEC不能单方面采取比如减产等决定，而其他人...在增产。要么我们一起减产以真正守卫油价，要么我们就等等看，”他在采访中说。

“我们不能再让OPEC以前的教训重演，那样我们会两头都得不到，既减了产，又没能守住油价。由于目前许多产油方有能力真正提高产量...我们将坚持(12月4日的决定)。”

近月布兰特原油期货价格周五收于每桶37美元之下。

迈赫迪表示，他希望油价能反弹，但认为“这不会是明天就能发生的事”。

“我们可以看到，油价水平与多数油田的生产成本并不相符。这是没有道理的，”他说。(完)