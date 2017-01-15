专访：OPEC秘书长称有信心落实减产协议

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透阿布扎比1月13日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对产油国落实上月减产协议的决心抱持信心。
根据协议，OPEC成员国和俄罗斯等非OPEC产油国将减产近180万桶/日，减产时间初步定为六个月。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
主要石油出口国沙特及科威特周四表示，他们的减产幅度已经超过承诺水平。伊拉克驻OPEC理事也称，伊拉克已降低生产和出口，完全履行协议。
1月22日将在维也纳召开监督协议遵守情况的会议。巴尔金都称，会议将决定何种落实程度可接受。
他表示，现在论断协议是否会延长至6月之后为时尚早，但OPEC部长将在5月25日维也纳会议时决定，非OPEC成员国也可能参加。
“他们将检讨...协议遵守情况，市场的反应，供需及库存基本面，”他称。“根据评估，他们将决定如何做。”
巴尔金都称，OPEC没有特定的油价目标，OPEC决定控制供给，主要是为了解决高库存，而高库存已经开始下降。
指标布兰特原油期货周五约为每桶56美元，约为2014年中时水平的一半。
“我们没有价格目标...我们的目标是2014、2015一直到2016这段时间累积的大量库存，”他称。
他表示，目标是“让市场恢复平衡，稳定，让高库存水平降到五年行业均值，我们已经看到效果。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。