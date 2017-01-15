专访：OPEC秘书长称有信心落实减产协议

2016年11月资料图，石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都在维也纳召开的一次记者会上。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透阿布扎比1月13日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对产油国落实上月减产协议的决心抱持信心。

根据协议，OPEC成员国和俄罗斯等非OPEC产油国将减产近180万桶/日，减产时间初步定为六个月。

“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。

主要石油出口国沙特及科威特周四表示，他们的减产幅度已经超过承诺水平。伊拉克驻OPEC理事也称，伊拉克已降低生产和出口，完全履行协议。

1月22日将在维也纳召开监督协议遵守情况的会议。巴尔金都称，会议将决定何种落实程度可接受。

他表示，现在论断协议是否会延长至6月之后为时尚早，但OPEC部长将在5月25日维也纳会议时决定，非OPEC成员国也可能参加。

“他们将检讨...协议遵守情况，市场的反应，供需及库存基本面，”他称。“根据评估，他们将决定如何做。”

巴尔金都称，OPEC没有特定的油价目标，OPEC决定控制供给，主要是为了解决高库存，而高库存已经开始下降。

指标布兰特原油期货周五约为每桶56美元，约为2014年中时水平的一半。

“我们没有价格目标...我们的目标是2014、2015一直到2016这段时间累积的大量库存，”他称。

他表示，目标是“让市场恢复平衡，稳定，让高库存水平降到五年行业均值，我们已经看到效果。”(完)