OPEC月报：预期2016年油市将更加平衡 需求增长加速

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月13日 - 石油输出国组织(OPEC)周一表示，随着中国和发展中地区增加原油消费，而北美及其它地区的页岩油供应增长更加缓慢，明年全球油市预计会变得更加平衡。
OPEC在月度报告中表示，预计2016年全球原油日需求增加134万桶，增幅高于今年的128万桶/日。
OPEC指出，全球原油需求增长速度应会高于非OPEC油源的供应增长，以及凝析油等超轻质原油的增长，从而增加OPEC原油的消费量。
“这意味着油市状况改善，向更加平衡的方向发展，”OPEC的经济学家在该报告中表示。
OPEC表示，预计2016年全球对OPEC原油的日需求量增长86万桶，达到每日3,007万桶。但它把今年的OPEC原油需求预估调降了10万桶，至每日2,921万桶。
油价目前约为一年前的一半左右，布兰特指标原油周一结算价报每桶57.85美元，远低于2014年6月所及逾115美元的高位。
OPEC表示，非OPEC产油国2016年日供应料仅增长30万桶，较今年的86万桶增幅大幅下降。
随着“水力压裂法”带动页岩油资源发展，美国石油产出过去五年迅速增长，不过预计2016年供应增长更加温和。
OPEC估计，其成员国6月原油日产量增加28.3万桶至3,138万桶，伊拉克、沙特和尼日利亚领涨。
OPEC称，沙特对其表示，上月日产量为1,056万桶，比5月增加23.1万桶。(完)
(编译 张涛/李爽 审校 孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。