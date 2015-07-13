OPEC月报：预期2016年油市将更加平衡 需求增长加速

路透伦敦7月13日 - 石油输出国组织(OPEC)周一表示，随着中国和发展中地区增加原油消费，而北美及其它地区的页岩油供应增长更加缓慢，明年全球油市预计会变得更加平衡。

OPEC在月度报告中表示，预计2016年全球原油日需求增加134万桶，增幅高于今年的128万桶/日。

OPEC指出，全球原油需求增长速度应会高于非OPEC油源的供应增长，以及凝析油等超轻质原油的增长，从而增加OPEC原油的消费量。

“这意味着油市状况改善，向更加平衡的方向发展，”OPEC的经济学家在该报告中表示。

OPEC表示，预计2016年全球对OPEC原油的日需求量增长86万桶，达到每日3,007万桶。但它把今年的OPEC原油需求预估调降了10万桶，至每日2,921万桶。

油价目前约为一年前的一半左右，布兰特指标原油周一结算价报每桶57.85美元，远低于2014年6月所及逾115美元的高位。

OPEC表示，非OPEC产油国2016年日供应料仅增长30万桶，较今年的86万桶增幅大幅下降。

随着“水力压裂法”带动页岩油资源发展，美国石油产出过去五年迅速增长，不过预计2016年供应增长更加温和。

OPEC估计，其成员国6月原油日产量增加28.3万桶至3,138万桶，伊拉克、沙特和尼日利亚领涨。

OPEC称，沙特对其表示，上月日产量为1,056万桶，比5月增加23.1万桶。(完)

(编译 张涛/李爽 审校 孙茉莉)

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