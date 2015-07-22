OPEC认为油价下跌是短期现象 预期需求将增强--OPEC代表

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦/迪拜7月22日 - 多位波斯湾石油输出国组织(OPEC)成员国及其他国家代表表示，油价本月下跌可能是短期现象，将不会促使OPEC扬弃维持产出不变以保卫市占率的政策。
媒体周二引述科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)谈话指出，他对前景有信心，称产油国预期全球经济成长走强将提振油价。
三名OPEC代表本月发言指出，油价不太可能持续下跌，OPEC不会改变策略，并称预期需求将转强。
一名波斯湾OPEC代表表示，“我不这么认为，还不到OPEC做出改变的时候。需求将会较上半年增加，尽管经济存在不确定性。油价将维持在每桶约60美元附近。
另一名波斯湾代表称，若油价跌破每桶50美元，只要是属于短期跌势，OPEC就不太可能调降产出上限。该代表称，“价格不会永远低迷。”
OPEC政策更动是由沙特阿拉伯主导，并由其波斯湾盟国支持，尽管伊朗及其他规模较小产油国呼吁减产，担心价格下滑对油品营收的冲击。OPEC下次开会时间为12月4日。
可以确定的是，在油价下跌后，部分OPEC国家可能再度呼吁减少供应。阿尔及利亚能源部长7月14日表示，可能召开OPEC特别会议，而伊朗正游说其他OPEC成员国减产，藉以为该国期待中的出口扩张做准备。
但就连那些希望油价走高的OPEC成员国代表，也不预期沙特将改弦更张，起码目前是如此。
一名非波斯湾OPEC成员国官员称，“的确看来沙特击退美国页岩油生产商的策略并未成功。但他们可能维系相同策略。”
尽管伊朗希望在制裁解除后能够迅速扩大出口，波斯湾OPEC成员国代表预期2016年前该国出口不会显着增加，且预期明年全球需求增加将会吸收额外的石油供应。
第四名受访的OPEC代表来自通常支持减产的国家，但他认同其他波斯湾代表的看法，称目前OPEC无需采取行动。
他在论及油价下跌时称，“我认为这是短期问题，预料油价将回升。”(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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