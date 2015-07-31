焦点：OPEC称油价不会再跌 2016年市场更趋平衡

2014年7月21日，加拿大卡尔加里附近一个油田的抽油机在工作。 REUTERS/Todd Korol

路透莫斯科7月30日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周四表示，OPEC预计石油需求将阻止油价进一步下跌，2016年市场将更趋平衡。这表明OPEC将坚守其扞卫市场份额的政策。

布兰特原油期货LCOc1本月累计跌约15%，过去一年下跌50%，但OPEC和俄罗斯均未减产以提振油价，主要是希望较低的油价能打击美国页岩气以及其他竞争者。

巴德里在莫斯科告诉记者：“我认为油价不会进一步下跌，因为需求在增长。”OPEC产量占全球石油产量的约40%。

巴德里还称：“当前的形势对所有生产者和投资者都是一个考验。虽然价格...无疑会反弹，但要判断何时反弹还为时过早。”巴德里未给出油价预期。

OPEC还面临着未来伊朗产出增加的挑战。伊朗一直在游说其他OPEC国家减少供应，为其与六大国达成核问题协议后出口增加让路。

但俄罗斯国际文传电讯社援引巴德里的话称，随着需求的上升，市场将适应来自伊朗的额外石油供应，这暗示了他对油市前景的信心，也与OPEC海湾成员国的观点一致。

周四稍早与巴德里会面的俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)说，他们并未讨论协调行动来帮助油市反弹。

巴德里还称，即便OPEC每日减产多达200万桶(相当于俄罗斯出口的一半左右)，也不能提振油价。

诺瓦克稍早表示，“预期”油价在每桶50-65美元，目前报在每桶54美元左右。他预计今年全球石油需求将增长120-130万桶/日。

虽然一些OPEC代表对近来油价下跌表示了担忧，但巴德里表示，他并未收到在12月的下次OPEC会议之前再额外召开一次会议的要求。若收到邀请，俄罗斯会参加12月的会议。

**俄罗斯忍受低油价维持高产**

目前俄罗斯承受住低油价，产量维持在自苏联解体以来的高位每日1,071万桶，因卢布走软抵消了部分损失。

而全球最大石油出口国--沙特6月则将产量提高至纪录高位。沙特是OPEC产量最大的国家，也是生产成本最低的国家之一。

“俄罗斯石油巨头的生产盈亏平衡点是全球最低之一，每桶不到60美元。成本基本由卢布计价，也是全球最低之一，”Wood Mackenzie的研究主管Valentina Kretzschmar在最近的一份报告中称。

由于低油价和西方因乌克兰问题对俄制裁，俄罗斯卢布自去年以来贬值一半。

俄罗斯和OPEC在联合声明中称，他们认为明年市场有可能更加平衡和稳定，这一看法的依据是预期中国和发展中国家将增加石油消费。(完)

(编译 孙国玉/汪红英/李春喜 审校 张荻/王颖/李爽)

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