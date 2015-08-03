焦点：OPEC自信油价持续反弹 然期权市场背道而驰

路透伦敦7月31日 - 石油输出国组织(OPEC)决策者似乎坚信，随着需求升温，油价会从年内低点持续反弹。但衍生品市场却预示另一番前景：到年底油价跌穿每桶50美元。

油市波动率持续小幅上升。这一衡量整体风险人气的指标决定着期权价格。

对于12月到期的所有衍生品合约来说，波动率触及近四个月高位，对严重看空的卖权来说更是如此。

一般来说，12月时生产商和消费者会对冲未来需求，促使波动性上升。

这也是石油输出国组织(OPEC)举行会议的时间。OPEC每年举行两次会议。

OPEC秘书长巴德里上周四表示，OPEC预计石油需求上升将阻止油价进一步下跌，2016年市场将更趋平衡。这是OPEC将坚守其维护市场份额政策的最新迹象。

期权市场仓位情况显示，供应过剩状况没有缓解。供应过剩已经导致油价从2008年高点大跌逾60%。

“现在的情况是，市场正逐渐接受这样一个事实，即价格下滑并未导致供需面发生很大变化，”ICAP石油经纪人Scott Sheldon说。

上周四公布的路透月度调查显示，多数分析师相信，油价将从六个月低点反弹而在年终收高，明年将进一步攀升，得益于新兴市场需求增长。布兰特原油今明两年的均价将分别为60.60美元和69美元。

但原油期权市场描绘出的图景却截然不同。

未来12个月的ICE布兰特原油卖权数量多于买权，比例平均为2:1，凸显市场看空倾向。

指标9月布兰特期权合约四分之一的卖权集中在以低于每桶52美元的价格卖出，略低于期货合约目前的价格54美元左右。

对于2015年12月的卖权，该比例则上升至约三分之一。

可能在年底前获利的期权押注中，规模最大的是以每桶50美元卖出。

“跌势可能比人们预想的略微严重，”ICAP的Sheldon称，并表示从期权市场来看，油价年底可能达到每桶50美元。

“汽油和馏分油需求肯定已经上升，但还是不够，我们没有看到市场期待的供应面反应。”(完)

(编译 李爽/杜明霞/王丽鑫；审校 张涛/王颖/许娜)

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