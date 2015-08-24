焦点：OPEC更加担忧油价跌势 但仍排除减产可能

路透迪拜/伦敦8月24日 - 石油输出国组织(OPEC)部分海湾成员国对近期油价意外大跌感到担忧，但他们认为OPEC改变扞卫市场份额政策的可能性不大。

布兰特原油继7月挫跌18%后，目前每桶报在46美元左右，逼近2015年低点，因供应充沛而承压，且担忧全球第二大石油消费国--中国经济的体质。

尽管如此，包括来自海湾成员国的OPEC代表指出，中国仍在买进并囤积原油，他们预计全球需求成长强劲应可促使油价在明年站回60美元。

“市场担忧中国经济体质，但数据显示进口石油需求正在上扬，”一名OPEC海湾产油国代表指出。

“油价仍将大幅波动...但将会回升，”该名代表指出，由于市况不明，他认为OPEC目前不会采取任何行动。

油价自去年6月起已腰斩逾半。

比起非洲成员国、及伊朗或委内瑞拉，相对较富裕的OPEC海湾国家较有能力应对低油价。在沙特带头推动之下，海湾成员去年推动改变OPEC策略，容许价格跌至可挫败竞争对手增长的水平。

自从那时油价下跌以来，虽然非海湾OPEC国家的成员时常表达忧心，但海湾国家却很少发出声援。不过，没有迹象显示他们预期OPEC政策将会转变。

“当然大家都很忧心忡忡，但我们希望市场到第四季时能开始复苏，”第二位OPEC消息人士说，称炼厂维修季结束将提振原油需求。

**中国疑虑**

OPEC上次在6月开会时，官员重申其市场份额策略。当时，与会代表们认为由于预期全球需求将有增长，预计价格在步入2015年底将复苏。

但是，油价最新这次的下跌以及对中国需求前景疑虑增加，让之前的乐观信心产生变化。

“预计价格将持续承压，一直到明年预期中的需求增强出现后，才可能达到每桶约55-60美元。”第三位OPEC代表说。

OPEC目前预计明年全球石油需求增幅将从今年的每日128万桶提高至134万桶，而且随着非OPEC供应增长放缓，对OPEC原油的需求将会增加。

虽然得益于中国政府利用油价处于低位之机增加战略石油储备，而且消费者在经济放缓之际仍继续支出，中国今年迄今为止的原油需求依然强劲，但由于人民币贬值可能令进口减少，该国原油需求有放缓迹象。

OPEC代表和业内知情人士表示，沙特难以改变目前的政策，尤其是在伊朗和伊拉克正在增加原油出口之际。

“海湾国家对油价下跌感到担忧，但除非沙特率先调整，否则他们不会改变政策方向，”一位业内知情人士说，“目前仍由沙特主导，他们将坚持当前的政策。”

除了中国经济状况所面临的不确定性之外，市场还对全球石油产量增加感到担忧，据OPEC自身的估计，目前油市供应过剩已超过每日200万桶。

OPEC最大的两个产油国--沙特和伊拉克今年的石油产量创下了纪录高位，俄罗斯等其他产油国的产量也维持在高位。

OPEC在12月4日之前不会召开会议，阿尔及利亚提出的召开紧急会议的请求也被拒绝。虽然OPEC规定，需要12个成员国的简单多数同意才能召开紧急会议，但知情者称，除非沙特也赞成，否则不太可能召开紧急会议。(完)

(编译/审校 龚芳/李婷仪/汪红英/张荻)

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