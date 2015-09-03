焦点：8月OPEC石油产量自纪录高位回落 受伊拉克管线中断影响--调查

路透伦敦9月2日 - 周三公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)的8月产量自近年来的月产量纪录高位回落，因伊拉克北部石油管线运输中断，使该国石油供应增长的脚步陷入停顿。

沙特阿拉伯及OPEC其他海湾成员国产量大致保持稳定，暗示他们全力关注市场份额而非油价的策略并没有动摇。

根据航运数据以及石油企业、OPEC和咨询机构消息人士提供的信息，8月OPEC石油供应量降至每日3,171万桶，7月修正后为3,188万桶。

油价因产量大增而下跌，目前低于每桶50美元，距上月触及的近42美元的逾六年低点不远。以沙特为首的OPEC在2014年转而采取保卫市场份额的策略，更加剧了油价的跌势。

尽管一些成员国呼吁召开紧急会议，但即便是赞成减产的OPEC代表也认为不会取得什么结果，连OPEC自己的数字也暗示，市场日供应量至少有200万桶的过剩。

“我真的看不出在12月4日会议前，有开会的可能性，届时的会议也不会就大幅减产达成什么具体协议。”OPEC一非洲成员国代表称。

“我们晓得，目前每日供应过剩量超过200万桶。”

根据路透的调查，这还是2月以来OPEC石油产量首次较前月减少。即便如此，OPEC从2014年11月将政策转为保卫市场份额以来，日产量已增加近150万桶。

OPEC目前12个成员国7月产量下修，但仍为1997年路透开始记录以来的最高水准。2008年时OPEC石油日产量高于3,200万桶，直到当年底印尼退出OPEC。

8月减产最多的是伊拉克，该国原是OPEC今年产量增加的主要推手。

据路透看到的伊拉克官方和船运数据，来自伊拉克南部的原油日出口减少约4万桶，至略高于300万桶。

船运数据显示，伊拉克国家石油营销组织和库尔德地方政府从伊拉克北部经由土耳其Ceyhan的原油出货量出现更大幅度的减少，因为伊拉克油管暂停输送。

调查中的消息人士称，最大的原油出口国沙特阿拉伯8月大致维持产量不变，7月产量为下降。科威特和阿联酋等其他主要海湾产油国的产量没有明显变化。

据装运时间表显示，尼日利亚的原油出口8月增加，不过皇家荷兰/壳牌石油集团8月27日表示，它关闭了两条油管，并宣布Bonny原油出口遭遇不可抗力，而这对9月可能产生更大的影响。

阿尔及利亚8月产量在两处油田投产后有小幅增加，伊朗产量也略有增加。

利比亚8月产量下降。该国供应因为国内局势动荡和有关重启石油设施的谈判尚未成功，仍处于中断状态。(完)

(编译 于春红/张若琪/白云; 审校 郑茵/张荻/杜明霞)

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