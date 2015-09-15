焦点：明年市场对OPEC原油需求将增加 供应过剩料减轻--OPEC月报

路透伦敦9月14日 - 石油输出国组织(OPEC)周一预计，明年市场对OPEC的原油需求将增加，并坚持认为让油价下滑的策略将抑制美国页岩油荣景并减轻全球供应过剩程度。

OPEC公布月报称，中国前景疲弱将导致明年全球原油需求增长放缓。

“美国原油产量已经有放缓的迹象，”OPEC在报告中说，“这会有助于减轻油市基本面失衡状况，但未来数月失衡改善程度还有待观察。”

OPEC预计，明年全球对OPEC原油的日需求量将平均为3,031万桶，较上月预估上升19万桶，尽管拉美和中国前景疲弱导致全球需求增长放缓。

油价LCOc1目前低于每桶50美元，不足2014年6月所及价位的一半。但OPEC为保市场份额已拒绝减产。

OPEC预期明年非OPEC产油国的石油供给将增加16万桶/日，较今年预估增幅88万桶/日大幅减少。这比上月的预估分别下降11万桶和7万桶。

该组织对2016年美国页岩油日产量的预估下修10万桶。美国政府8月时亦下修了国内产量预估。

国际能源署(IEA)周五表示，低油价将迫使美国在内的非OPEC产油国明年原油产量降幅创逾二十年来最大。

OPEC并预期，近来石油需求增长的力道将趋于温和；预计2016年全球石油需求增长放缓至每日129万桶，较上月的预估减少5万桶，也低于2015年的146万桶。

“对2016年中国石油需求发展的预测略低于上月报告的预期，因经济活动料慢于先前设想的程度。”OPEC称。

报告指出，OPEC成员国继续提高供应。据报告引述的另一消息来源称，8月OPEC的日产量为3,154万桶，较7月上升1.3万桶/日，也较今年对其原油需求的预测高219万桶/日。

尽管预期2016年对OPEC原油的需求将增加，但报告指出，如果OPEC维持8月的供应量，那么明年市场每日供应将过剩123万桶。

沙特告诉OPEC，该国8月日产量降至1,027万桶，较6月的纪录高点进一步减少。沙特是推动OPEC拒绝减产的幕后势力。(完)

(编译 杜明霞/孙茉莉/张若琪 审校 白云/王兴亚)

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