版本:
中国
国际财经 | 2015年 10月 12日 星期一 11:08 BJT

OPEC秘书长称相信2016年油市将更加平衡

路透科威特10月11日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日表示，他相信2016年油市将更加平衡。

“我们需要持续投资，这对我们的产业至关重要...我相信产业荣景尚未到来，”巴德里在科威特一项石油行业会议中表示。

他表示，近期非OPEC产油国石油产量下降，他认为市场基本面不支持油价下跌。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐