OPEC秘书长称相信2016年油市将更加平衡

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透科威特10月11日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日表示，他相信2016年油市将更加平衡。
“我们需要持续投资，这对我们的产业至关重要...我相信产业荣景尚未到来，”巴德里在科威特一项石油行业会议中表示。
他表示，近期非OPEC产油国石油产量下降，他认为市场基本面不支持油价下跌。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。