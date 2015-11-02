独家：OPEC策略报告显示成员国讨论油价问题 看法分歧加剧

路透11月2日 - 路透本周看到的一份石油输出国组织(OPEC)内部报告显示，低油价让成员国愈发感到痛苦，他们争论是否有必要支持一个合理油价并提高营收，但分歧显然在升温。

OPEC长期策略(LTS)报告草案附有伊朗、阿尔及利亚和伊拉克的观点，伊朗和阿尔及利亚建议采取措施支持油价，比如设定一个价格目标或底线，并恢复OPEC配额体系。

2014年6月以来，油价已经腰斩逾半至每桶不到50美元，去年OPEC改变策略以保护市场份额，而不是如过去以通过减产来支撑油价。在此之后，油价跌势加剧。

这种策略转变由沙特带头，并获得其他相对富裕的海湾成员国的支持。但委内瑞拉、伊朗和阿尔及利亚等国则有些担忧，并不断呼吁减产。

该报告指出，这些在短期政策方面的分歧向OPEC发出警示，应及时更新长期策略，而且分歧也不利于12月4日OPEC石油部长检视产出政策会议的和谐气氛。

报告共计44页，其中11页篇幅是包括成员国评论的附录内容。

“OPEC应当做好准备，特别是设立并维护一个价格下限，并在较低市场份额和更高收入之间做出暂时的权衡取舍，”阿尔及利亚在此份草案报告中评论道。

“我们建议商定一个公平合理的价格(区间)，只要这一价格仍维持公平合理水平，就尽力加以支持，”伊朗评论称。

但最大产油国沙特称，市场决定油价。沙特未就此份草案报告作出评论。

OPEC官员以及来自各成员国的官方代表将于本周在维亚纳总部会晤，协商报告终稿。(完)