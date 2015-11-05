独家：机密报告预估2019年前全球对OPEC原油需求将减少

图为沙特西北部城市杜巴港口内的一艘油轮附近一名渔民在收网。 REUTERS/Mohamed Al Hwaity

路透11月4日 - 石油输出国组织(OPEC)在内部报告中表示，全球OPEC原油需求在未来几年仍将承压，这可能加剧对其保护市场份额而非价格策略的讨论。

路透见到的OPEC长期策略报告草案显示，预测OPEC的原油供应在2019年前将从2015年的产量水准小幅下降，除非对手产油国的产量放缓速度较预期为快。OPEC的产量目标为每日3,000万桶。

OPEC理事、官方代表周三在维也纳总部举行会议，以审批该报告的最终草案。

该长达44页的“机密”报告中，包括一附件显示两个成员国--伊朗和阿尔及利亚建议OPEC重回旧政策，即透过调整供应来支撑价格。

“就未来六到12个月公平合理的油价达成协议”是伊朗建议OPEC采取的举措之一。“OPEC应该要设定未来六个月或12个月的产量上限。”

OPEC成员国石油部长12月4日将开会，决定是否延续允许油价下跌以减缓成本较高的替代供应这一策略。自2014年11月采行该政策以来，OPEC产量上升，但油价跌势加剧，冲击石油收入。

该报告认为，未来几年油价仅会温和反弹。受供应过剩拖累，油价自2014年6月以来已跌去一半还多，降至每桶50美元。

OPEC在报告中预期，2015年综合原油价格为55美元，之后每年增长5美元，到2020年达到80美元。

**长期来看市场份额增加**

去年沙特牵头调整策略，得到相对富裕的其他海湾国家的支持。沙特目前没有改变策略的迹象，认为这是一种长期方法。

报告草案亦认为，随着页岩油和天然气液产量受到抑制，长期来看OPEC的市场份额将提高。

“据推测，页岩油和非传统的天然气液供应将在2020年之后的某个时候达到峰值，然后开始小幅下降，”报告称。

“鉴于非OPEC国家供应发展的趋势，长期而言，OPEC原油产量料将上升，到2040年达到每日4,070万桶。而届时OPEC原油在全球占比将达到37%，高于当前33%左右的水平。”

长期来看，随着非OPEC供应增长的减速，报告假定油价将进一步上涨，名义价格将达到162美元，按2014年美元汇率计算为95美元。

但报告中一张图表也列举出了非OPEC供应更具韧性时的情境，这将加剧OPEC市场份额下行压力，凸显对OPEC石油未来需求的不确定性。

“在这一情境下，OPEC原油产量将在2023年降至每日2,870万桶的低点，”报告称。

“由此导致的2040年OPEC日产量波动区间将扩大至940万桶，凸显成员国长期投资决定面临的挑战。”

OPEC每五年发布一次长期战略报告。2010年的报告中还未将页岩油作为真正的竞争对手，这表明石油市场在过去几年已发生急剧变化。

这份由OPEC维也纳研究团队制作的长期报告一如既往指出，报告中所包含的任何结论并非OPEC或任何成员国的最终立场。(完)