OPEC月报：2016年石油供应过剩料减轻 但目前情况依然严重

路透伦敦11月12日 - 石油输出国组织(OPEC)在月报中称，该组织10月产量下降，并预计明年竞争对手的石油供应量将自2007年以来首次下降，因低油价抑制投资，从而减轻全球供应过剩的局面。

OPEC数据显示，其10月石油日产量为3,138万桶，比9月低25.6万桶，为3月以来首次减产。

预计非OPEC产油国明年石油供应量将下降，若真的如此，将进一步证明OPEC的策略奏效。去年OPEC放弃了长期以来以支撑油价为主的策略，产量不减反增，力争从生产成本较高的竞争者手中夺回市场份额。

“近期油价下跌刺激了新增石油需求，”OPEC在报告中称。“也让一些成本较高的石油生产面临颇具挑战性的市场环境，这部分石油生产本来就已呈现放缓。”

OPEC预计，非OPEC产油国的石油日产量继今年增加72万桶后，明年将减少约13万桶，“因今明两年资本支出削减近2,000亿美元，造成供应缺口拉大”。

石油企业已经在全球范围内取消或暂停项目，OPEC预计，随着钻探活动的减少，美国的产量将会受到影响。此前由于页岩油开采的繁荣，美国在近年来成为OPEC以外石油供应增加最多的产油国。

OPEC自2014年11月转变政策以来，石油产量激增，沙特和伊拉克的产量均创下纪录。但报告援引二手消息称，10月OPEC产量有所下降，因伊拉克出口拖延，且沙特和科威特供应减少。

报告称若OPEC产出维持在10月的水平，明年市场供应过剩规模料为每日56万桶，低于上月报告估计的75万桶。

但报告暗示2015年供应过剩程度更甚，几乎达到每日180万桶，原因是OPEC产量维持高位，并且竞争对手供应仍在增加。

OPEC表示，发达经济体石油库存高于五年均值的程度，已经超过1.5亿桶的“过度”水平，这是石油市场十年来第二次经历这种时期，是2008年金融危机以来的首次。这突显出当前油市供应过剩的局面。

OPEC称，经济合作暨发展组织(OECD)经济体的库存目前较五年均值高出2.1亿桶，2009年初时为高出1.8亿桶。

“全球石油库存增加主要是因为，今年前九个月供应总量增速超过全球需求增速，”该组织表示。

OPEC将2016年全球石油需求预估维持不变，预计全球对OPEC石油需求量为每日3,082万桶，全球需求料增加125万桶/日，增幅低于2015年的150万桶/日。(完)