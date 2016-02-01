OPEC和非OPEC产油国尚未就召开减产会议达成一致--消息人士

路透伦敦/迪拜2月1日 - 石油输出国组织(OPEC)的两位代表表示，OPEC和非OPEC国家尚未就召开会议讨论支撑油价事宜达成一致。而这距离俄罗斯官员有关莫斯科应该与OPEC展开谈判的表态已经近一周的时间。

此外两位代表还表示，OPEC也尚未就是否组织内部会议做出决定。委内瑞拉之前建议OPEC举行内部会议，但许多成员国反应冷淡。

上周OPEC代表曾表示，OPEC与非OPEC国家的会议可能在2月或3月召开，可能是专家级会议，而不是部长级会议。

一位代表称：“目前这完全取决于俄罗斯。”

上周三，俄罗斯石油管道垄断企业Transneft的高管Nikolai Tokarev表示，俄罗斯官员已经决定，应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价。这一言论帮助推动全球油价大幅上涨。(完)