OPEC和非OPEC产油国尚未就召开减产会议达成一致--消息人士

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透伦敦/迪拜2月1日 - 石油输出国组织(OPEC)的两位代表表示，OPEC和非OPEC国家尚未就召开会议讨论支撑油价事宜达成一致。而这距离俄罗斯官员有关莫斯科应该与OPEC展开谈判的表态已经近一周的时间。
此外两位代表还表示，OPEC也尚未就是否组织内部会议做出决定。委内瑞拉之前建议OPEC举行内部会议，但许多成员国反应冷淡。
上周OPEC代表曾表示，OPEC与非OPEC国家的会议可能在2月或3月召开，可能是专家级会议，而不是部长级会议。
一位代表称：“目前这完全取决于俄罗斯。”
上周三，俄罗斯石油管道垄断企业Transneft的高管Nikolai Tokarev表示，俄罗斯官员已经决定，应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价。这一言论帮助推动全球油价大幅上涨。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。