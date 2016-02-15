专访：OPEC成员国越来越想要终结原油过剩局面--尼日利亚石油部长

路透阿布贾2月14日 - 尼日利亚石油部长对路透表示，石油输出国组织(OPEC)内部的气氛正从互不信任开始趋向一股共识，也就是必须达成一个如何终结全球油价跌势的决定。

“有越来越多对话在进行。我认为去年12月开会时...他们(OPEC成员)还很少互相讨论。那时大家还都各自坚持立场。”尼日利亚部长Emmanuel Ibe Kachiwku在路透专访中说。

处境艰困的产油国一再呼吁举行OPEC紧急会议，但Kachikwu说时机一直不太对。OPEC下一次例行性会议将在6月举行。

“我们一直无法确定举行(紧急会议)是否真能达成一些共识。”

国际能源署(IEA)在1月19日表示，油市在2016年上半年可能供应过剩多达每日150万桶，IEA并警告称，随着伊朗在经济制裁获解禁后其原油重返市场，油价可能进一步下滑。

为了找出折衷方案，委内瑞拉石油部长最近提议冻结新产量，以便在不需要减产的情况下应对全球供应过剩局面。

Kachikwu说，下周他将与卡塔尔和沙特部长进行讨论。(完)