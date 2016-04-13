OPEC下调2016年石油需求增长预估 警告可能进一步下调

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月13日 - 石油输出国组织(OPEC)周三下调2016年全球原油需求增长预估，且警告称，将可能进一步下调其预估，因担忧拉美和中国需求，直指今年供应过剩的情况加剧。
OPEC也表示，最大原油出口国沙特3月原油产量和上月持平，而整体OPEC供应较上月仅小幅上升。沙特3月产量按月持平，反映出该国认真对待将在本周末讨论的冻产支撑油价计划。
OPEC在其月报中将2016年全球石油日需求增长预估下调5万桶，至120万桶。
OPEC也指出，气温回升及一些国家撤走燃料补贴也带来影响。
“拉美和中国经济发展令人担忧，”OPEC称，“目前负面因素似乎盖过正面因素，且可能暗示，如果现在的迹象在未来持续，原油需求增长预估还将被下修。”
美国能源资料协会(EIA)周二小幅上调今年全球石油日需求增长预估，和OPEC的预估形成对比。
国际能源署(IEA)将在周四公布石油报告，这是原油市场密切关注的第三份石油报告。
原油需求大幅放缓，可能使产油国透过冻产以提振油价的努力复杂化。产油国周日将在多哈举行冻产会议，这消息扶助油价LCOc1 从1月触及12年低位接近每桶27美元反弹至41美元以上。
OPEC在2014年底决定不减产，扶助油价的跌势加剧。油价骤降，使美国页岩油等原油供应和全球其他原油项目的发展速度放缓。
OPEC在月报中表示，预计今年非OPEC原油日供应量将下降73万桶，之前预估为下降70万桶。但OPEC重申，非OPEC产油国维持其产量的努力使产量预估存在不确定性。
尽管非OPEC原油供应降幅被小幅上修，但OPEC预计，2016年对OPEC原油平均日需求为3,146万桶，较上月的的预估下修6万桶。
OPEC援引二手消息来源称，3月OPEC日产原油3,225万桶，较2月增加1.5万桶。
沙特向OPEC表示，该国3月原油日产量为1,022万桶，与2月持平。沙特和委内瑞拉、卡塔尔和非OPEC成员国俄罗斯在2月就冻结产量计划达成初步协议。
伊朗向OPEC表示，该国3月原油日产量小幅增加1.5万桶，至340万桶。伊朗在西方制裁解除后，希望重获原油市场份额，而不是冻产。
OPEC报告称，如果该组织成员国保持3月产量，2016年将出现每日供应过剩79万桶，高于上个月报告中预估的76万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。