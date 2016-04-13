OPEC下调2016年石油需求增长预估 警告可能进一步下调

路透伦敦4月13日 - 石油输出国组织(OPEC)周三下调2016年全球原油需求增长预估，且警告称，将可能进一步下调其预估，因担忧拉美和中国需求，直指今年供应过剩的情况加剧。

OPEC也表示，最大原油出口国沙特3月原油产量和上月持平，而整体OPEC供应较上月仅小幅上升。沙特3月产量按月持平，反映出该国认真对待将在本周末讨论的冻产支撑油价计划。

OPEC在其月报中将2016年全球石油日需求增长预估下调5万桶，至120万桶。

OPEC也指出，气温回升及一些国家撤走燃料补贴也带来影响。

“拉美和中国经济发展令人担忧，”OPEC称，“目前负面因素似乎盖过正面因素，且可能暗示，如果现在的迹象在未来持续，原油需求增长预估还将被下修。”

美国能源资料协会(EIA)周二小幅上调今年全球石油日需求增长预估，和OPEC的预估形成对比。

国际能源署(IEA)将在周四公布石油报告，这是原油市场密切关注的第三份石油报告。

原油需求大幅放缓，可能使产油国透过冻产以提振油价的努力复杂化。产油国周日将在多哈举行冻产会议，这消息扶助油价LCOc1 从1月触及12年低位接近每桶27美元反弹至41美元以上。

OPEC在2014年底决定不减产，扶助油价的跌势加剧。油价骤降，使美国页岩油等原油供应和全球其他原油项目的发展速度放缓。

OPEC在月报中表示，预计今年非OPEC原油日供应量将下降73万桶，之前预估为下降70万桶。但OPEC重申，非OPEC产油国维持其产量的努力使产量预估存在不确定性。

尽管非OPEC原油供应降幅被小幅上修，但OPEC预计，2016年对OPEC原油平均日需求为3,146万桶，较上月的的预估下修6万桶。

OPEC援引二手消息来源称，3月OPEC日产原油3,225万桶，较2月增加1.5万桶。

沙特向OPEC表示，该国3月原油日产量为1,022万桶，与2月持平。沙特和委内瑞拉、卡塔尔和非OPEC成员国俄罗斯在2月就冻结产量计划达成初步协议。

伊朗向OPEC表示，该国3月原油日产量小幅增加1.5万桶，至340万桶。伊朗在西方制裁解除后，希望重获原油市场份额，而不是冻产。

OPEC报告称，如果该组织成员国保持3月产量，2016年将出现每日供应过剩79万桶，高于上个月报告中预估的76万桶。(完)