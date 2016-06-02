焦点：OPEC未就产量政策达成一致 但沙特承诺不会过度供油

路透维也纳6月2日 - 石油输出国组织(OPEC)周四未能就石油产量策略达成明确协议，因伊朗坚持该国要大幅增产，不过其老对头沙特阿拉伯承诺不会向市场大量过度供油，并试图修复组织内部的关系。

两国的紧张关系让前几次OPEC会议都无果而终，包括2015年12月那次，当时OPEC未能就正式产出目标达成一致，为数年来首次。

不过，周四会议上的紧张形势没有那么剑拔弩张，沙特新任能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，利雅得方面希望缓和气氛，伊朗石油部长尚甘尼也异乎寻常地对沙特政府仅保持了最低限度的批评。

OPEC成员国还一致决定，任命尼日利亚的巴尔金都出任新秘书长，在为此事争吵数年后罕见地达成了折衷。

沙特及其海湾盟友曾试图提议OPEC设立新的集体上限，以重振该组织日渐下降的重要性。但由于伊朗的阻挠，周四会议结束时并未确定新政策或产量上限。

尽管有此挫败，沙特仍力求平息市场忧虑。市场忧心OPEC会议无果恐将导致沙特通过进一步增产来惩罚对手，并夺取更多市场份额。沙特是OPEC最大产油国，其产量已接近纪录高位。

“我们的做法将非常温和，确保我们无论如何都不会震动市场，”法力赫对记者说。

他在被问及沙特是否会加快产油时说：“没有理由认为沙特会继续让大量供应淹没市场。”

过去两年，由于沙特和伊朗在叙利亚和也门进行代理人战争，市场早已对他们之间的冲突习以为常。

沙特实际上在4月扼杀了旨在稳定油市的全球冻产计划。该国当时表示，只要伊朗也同意冻产，其就会加入。

伊朗坚称应容许其把产量提高至西方国家制裁前的水平。

尚甘尼称，伊朗不会支持新的集体产量上限，并希望讨论各成员国的产量配额，而后者实质上几年前就已被OPEC放弃。

“不按国家来设定产量配额，OPEC什么也控制不了，”尚甘尼称。他坚称根据历史产量水平估算，伊朗应得到相当于OPEC总产量14.5%的配额。

OPEC目前的石油产量为3,250万桶/日，照上述配额计算，伊朗的产量应为470万桶/日，远高于其自己估算的380万桶/日和市场估算的350万桶/日。

**“友好的协议”**

在2015年12月的上次会议上，OPEC实际上默许了13个成员国任意生产。

因此油价在1月崩跌至每桶27美元的逾10年低点，但此后因全球供应问题而反弹至50美元左右。

布兰特原油周四在OPEC会议结束后下跌1.5%至每桶49美元，但之后反弹，因数据显示美国一周原油库存下滑。

美国咨询机构PIRA创始人Gary Ross称，OPEC未能达成一项良性的产量协议，说明政治分歧正在削弱这个组织。

“短期内这一因素对油价利空。不过沙特并不打算让大量供应冲击市场，这也很重要，”Ross补充称。

尚甘尼安抚道，他对会议情况感到开心，其他产油国并没有显露打算增加产出的迹象。

Energy Aspects的Amrita Sen认为，此次会议就OPEC的现状传递出一个令人振奋的信号。

“...它实际上令市场再次相信，沙特依然对OPEC很上心。相较于三天前，市场原本预期法力赫会离开OPEC会场，这已经是个成功了，”Sen指出。

法力赫是本周首位抵达维也纳的OPEC国家部长，说明尽管其他成员国担心沙特不再热衷于让OPEC设定产出上限，但他还是十分重视OPEC。(完)