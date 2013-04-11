更新版-OPEC月报：OPEC调降今年石油需求增长预估，沙特产量持平

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
(新增细节)
路透伦敦4月10日 - 石油输出国组织(OPEC)周三调降对2013年全球石油需求增长预估，指因欧洲和日本消费低于预期。
OPEC在月报中称，预计今年全球石油需求日增80万桶，比前次预估低4万桶。
该报告引述第二手消息来源称，OPEC 12个成员国3月日产量下降10万桶至3,019万桶，受伊朗和尼日利亚减产影响。
OPEC主要石油出口国沙特产出持平，该国在2012年末大幅减少供应。沙特对OPEC表示，其3月日产量为914万桶，持稳于2月的915万桶。(完)
(编译 李爽; 审校 张荻)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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