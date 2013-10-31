版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 22:33 BJT

标题新闻：路透调查显示，石油输出国组织10月石油日产量降至3,000万桶之下，为两年来首次

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐