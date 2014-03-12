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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 20:02 BJT

OPEC月报：提高2014年全球石油需求增幅预估，因欧美经济提速

路透伦敦3月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周三表示，2014年全球石油需求增幅料超出预期，连续第二个月上调预估，因欧洲和美国经济增长提速。

OPEC在其月报中称，今年全球石油日需求量料增长114万桶，较前次预估上调约5万桶。

OPEC对全球石油需求增长的看法与美国能源资料协会(EIA)的看法相悖。EIA周二将日需求增幅预估下调4万桶，至122万桶。

OPEC月报还将2014年对其成员国石油的平均日需求预估上调至2,970万桶，增加了10万桶。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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