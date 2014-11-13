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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:18 BJT

《焦点》OPEC预估2015全球对其原油需求下滑，沙特供应仍位于高档

OPEC对其主要原油需求和供应预测也维持不变。该组织预计2015年全球需求增幅将从2014年的每日105万桶增长至每日119万桶，对前景相当乐观。

“随着经济指标显示全球经济持续复苏，若主要石油消费国经济若进一步好转，应会有助于需求趋势进一步向上，”OPEC称。

不过预期2015年对OPEC原油需求料每日会减少24.5万桶，与上月预测持平，因来自非OPEC成员国尤其是美国供应增加，挤压该组织市场份额。

据报告援引的其他消息称，10月OPEC日产3,025万桶，若其产量不变的话，2015年供应过剩将接近每日100万桶，上半年过剩达到每日180万桶。

据其他消息源数据，OPEC每日产出较9月下滑22.6万桶，沙特日产量下降7万桶，基本符合10月31日路透调查显示的沙特每日减产5万桶。

包括科威特在内的OPEC成员国曾表示，维也纳会议不大可能决定减产，但代表私下开始讨论有必要采取一些行动，不过他们警告称达成协议绝非易事。(完) (编译 陈宗琦/李爽/王丽鑫；审校 孙茉莉/杜明霞)
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