国际油市：原本支持减产的成员国转变立场，OPEC减产希望更加渺茫

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透伦敦12月17日 - 上个月石油输出国组织(OPEC)会议上支持减产的成员国现在转而认同沙特阿拉伯的看法，认为需要聚焦于市场份额，这进一步降低了OPEC减产以支撑油价的可能性。
虽然委内瑞拉继续呼吁采取措施以支撑油价，但其他通常支持这种做法的OPEC成员国，比如伊朗和非洲国家，则保持沉默。
“产油国家并非视若无睹。我们只是在观察，并且不管价格在什么水准都在卖出原油，”一个OPEC成员国的代表说。该成员国曾在11月要求减产。
这意味着OPEC内部更加认同核心海湾产油国的看法。这些核心产油国本周暗示，准备坐等六个月到一年，油市终将企稳 。
油价自6月峰值下滑，对委内瑞拉、阿尔及利亚和伊朗等国来说异常痛苦。国际货币基金组织(IMF)和其他分析师估计，这些国家需要油价维持在100美元以上，才能够维持预算平衡。
外界原本预计OPEC会在11月会议上解决油价下跌问题，但以沙特为首的海湾产油国拒绝了较贫困成员国的减产要求，称OPEC需要争取市场份额。
另一个曾支持减产的OPEC成员国的代表称，任何支撑油价的行动都要有非OPEC国家俄罗斯的参与。而迄今为止俄罗斯还没有放弃其拒绝减产立场的迹象。
“尽管很痛苦，但我们认同OPEC不能独自减产，”这位代表说。
前述第一位OPEC成员国代表指出，OPEC没必要在下次预定于6月举行的会议之前召开会议，因为最新的决定在降低页岩油等竞争性供应方面需要时间。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。