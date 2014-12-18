国际油市：原本支持减产的成员国转变立场，OPEC减产希望更加渺茫

路透伦敦12月17日 - 上个月石油输出国组织(OPEC)会议上支持减产的成员国现在转而认同沙特阿拉伯的看法，认为需要聚焦于市场份额，这进一步降低了OPEC减产以支撑油价的可能性。

虽然委内瑞拉继续呼吁采取措施以支撑油价，但其他通常支持这种做法的OPEC成员国，比如伊朗和非洲国家，则保持沉默。

“产油国家并非视若无睹。我们只是在观察，并且不管价格在什么水准都在卖出原油，”一个OPEC成员国的代表说。该成员国曾在11月要求减产。

这意味着OPEC内部更加认同核心海湾产油国的看法。这些核心产油国本周暗示，准备坐等六个月到一年，油市终将企稳 。

油价自6月峰值下滑，对委内瑞拉、阿尔及利亚和伊朗等国来说异常痛苦。国际货币基金组织(IMF)和其他分析师估计，这些国家需要油价维持在100美元以上，才能够维持预算平衡。

外界原本预计OPEC会在11月会议上解决油价下跌问题，但以沙特为首的海湾产油国拒绝了较贫困成员国的减产要求，称OPEC需要争取市场份额。

另一个曾支持减产的OPEC成员国的代表称，任何支撑油价的行动都要有非OPEC国家俄罗斯的参与。而迄今为止俄罗斯还没有放弃其拒绝减产立场的迹象。

“尽管很痛苦，但我们认同OPEC不能独自减产，”这位代表说。

前述第一位OPEC成员国代表指出，OPEC没必要在下次预定于6月举行的会议之前召开会议，因为最新的决定在降低页岩油等竞争性供应方面需要时间。(完)