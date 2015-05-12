更新版 1-OPEC月报：OPEC增产令供应过剩持续，尽管需求上升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
OPEC月报还表示，根据第二手信息源提供的数据，4月OPEC原油日产量为3,084万桶，此前在3月将日产量大幅提高85万桶。
沙特4月原油日产量升至1,030.8万桶，创纪录最高水准。沙特是OPEC拒绝减产决定背后的主要推动力量。
OPEC报告称，如果OPEC保持4月的原油生产速度，预料今年日原油供应过剩将达152万桶，与上月数据反映出的供应过剩规模一致。
OPEC将今年美国原油日产量增幅预估下调4万桶，至70万桶，这是OPEC令对手减少供应策略起效的一个迹象。OPEC还将所有非OPEC国家原油日供应量增幅预估维持在68万桶不变。
“下调2015年(产量)增长预估的主要原因是，低油价预期、北美活跃钻机数量减少、美国钻探许可下降以及国际油企2015年支出计划降低，”OPEC报告指出。(完)
(编译 汪红英/杜明霞；审校 张荻/白云)
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