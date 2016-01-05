国际油市：12月OPEC石油产量下滑，但仍接近纪录高位

* 日产量减少17万桶，至3,162万桶

* 伊拉克产量下降，因南部出口减少

* 最大产油国沙特的产量基本不变

* 自2014年政策调整以来，OPEC日产量增加了近140万桶

路透伦敦1月5日 - 周二进行的一项路透调查显示，12月石油输出国组织(OPEC)的石油产量减少，伊拉克降幅最大，其他成员国降幅较小。

OPEC的石油产量仍接近纪录高位，因沙特等产油大国一心只想保住市场份额，导致油价在触及近11年低位后反弹屡屡受挫。

调查显示，根据船运数据和石油公司消息人士提供的信息，12月OPEC石油日产量降至3,162万桶，11月修正后为3,179万桶。

18个月来油价已大跌逾半，并在12月4日的OPEC会议后触及11年低位。OPEC在会上决定保持执行了一年的不限产政策不变。分析师称，目前沙特与伊朗之间剑拔弩张的局面，使该组织内部在供应方面进行合作的希望变得更加渺茫。对伊朗的制裁一旦被解除，预计该国的产油量将会大幅增加。

“毫无疑问，沙特绝不可能减产，把市场拱手让给来自伊朗的石油，”德国商业银行的分析师Carsten Fritsch表示。不过，他补充说，沙特与伊朗间的紧张关系可能升级，因此，油价的风险溢价可能会攀升。

“换句话说，现有的供应过剩问题短期内可能会越演越烈。”

自2014年11月拒绝减产以支撑油价以来，OPEC的石油日产量已增加了近140万桶。目前的产量距离去年7月触及的路透自1997年开始编制纪录以来的最高水平3,188万桶不远。

12月产量降幅最大的是伊拉克，该国去年的石油产量增幅在全球产油国中居首位。

受访的消息人士称，最大石油出口国沙特的产量保持不变至小幅减少，因出口需求下降，且国内消费基本持平。

“从方向上来看，供应有所减少，”跟踪沙特产量的一位消息人士称。6月沙特的日产量触及纪录高位1,056万桶。

受访消息人士称，尼日利亚日产量减少5万桶，因布拉斯和伯尼原油的出口受扰。

调查显示，伊朗产量小增，科威特和卡塔尔的产量也有所增加。目前，伊朗急切期盼在制裁解除后能重回OPEC第二大产油国的位置。