国际油市：1月OPEC日产量创新高，主因伊朗制裁被取消后增产－路透调查

* OPEC日产量增加29万桶，至3,260万桶

* 产量增加的最大贡献国是伊朗，因制裁被取消

* 沙特和伊拉克1月也增产

* 印尼重返OPEC，增加了OPEC绝对供应量

路透伦敦1月29日 - 周五公布的路透调查结果显示，1月石油输出国组织(OPEC)原油产量升至近期历史的最高，因伊朗被取消制裁后增加了石油销量，其竞争对手沙特阿拉伯和伊拉克也增加了供应。

OPEC产量增加进一步加重了全球主要产油国之间的市场份额竞争。过去一年中，新增供应充斥市场，造成了史上最严重的石油供应过剩情况之一，将油价压低至12年低位。

1月的供应数据与多位OPEC官员发表的声明以及非OPEC成员国俄罗斯的最近表态形成鲜明对比，他们称，需要进行合作和可能限制供应，以帮助油价反弹。

“实现真正的减产还有很长的路要走，”德国商业银行分析师Barbara Lambrecht称。

“尽管我们相信油价长期会上涨，但我们警告近期油价下跌，伊朗和伊拉克很快将打开新的供应来源，将向市场带来额外的供应，”他称。

调查显示，在OPEC成员国中，伊朗给市场带来的供应增加最多。熟知情况的消息人士称，伊朗不愿限制供应，因其想重获市场份额，认为取消制裁后带来的经济利益可以抵消油价下挫的影响。

根据去年伊朗与世界大国达成的协议，因伊朗缩减核计划，联合国和欧盟的惩罚措施，以及部分美国制裁在1月16日得以取消。

“我们不得不重获市场份额，”熟悉伊朗政府想法的消息人士称，“由于制裁取消，我们的经济情况可能受到油价下跌的影响较小。”

根据这份调查，1月OPEC石油日产量增加至3,260万桶，12月修正后日产量为3,231万桶。本项调查系根据船运数据，以及来自石油公司、OPEC和谘询机构消息人士的信息。

12月的总产量被上修，因印尼在12月4日重新成为OPEC成员。其它12个OPEC成员国1月的产量为3,190万桶，是路透从1997年开始进行此项调查以来的最高纪录。

OPEC自2014年11月开始进行了历史性政策调整，拒绝通过减少供应提振油价，寄望价格下跌能令开发成本高的竞争对手限制增产。从那以后，包括印尼在内的13个OPEC成员国日产量增加165万桶。

调查中有消息人士称，主要出口国沙特阿拉伯增加了产量，因出口量增加抵消了国内电厂使用量减少的影响。

2015年原油供应量增加最快的国家是伊拉克。1月伊拉克也增加了产量，受南部出口增加提振。