OPEC月报：今年油市供应过剩恶化，低油价损及经济

* 预计今年非OPEC日产量降幅达70万桶，高于上月预估

* 1月OPEC产量增加，供应过剩情况恶化

* 称低油价损及全球经济

路透伦敦2月10日 - 石油输出国组织(OPEC)周三预计，今年全球市场原油供应过剩的情况较之前预想的更严重，因沙特等成员国增产，抵消了非OPEC产油国因油价崩跌而减产的影响。

OPEC在月报中指出，今年油市供应过剩达到每日72万桶，高于上次月报预估的53万桶。

持续供过于求可能打压油价，油价已经从2014年中的逾100美元崩跌至上月触及的每桶27.10美元12年低点。2014年OPEC的策略由扞卫油价转变为保护市场份额，也令油价跌势加剧。

OPEC还将今年全球经济成长预估由3.4%下调至3.2%，称低油价损及经济，同之前表述的油价下挫支撑全球经济成长形成鲜明对照。

OPEC目前预计，今年非OPEC产油国日产量减少70万桶，美国的降幅最大，上月预估为66万桶。

但根据第二手消息，OPEC日产量达到3,233万桶，较12月高13万桶，抵消了非OPEC产油国产量预计减少的影响。

最大的OPEC石油出口国沙特告知OPEC，日产量增至1,023万桶，12月为1,014万桶。第二手消息还报称，伊朗和伊拉克产量增加。