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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 11:17 BJT

更新版-OPEC月报：明年OPEC所占全球市场份额将萎缩，因美国页岩油供应增加

美国页岩能源能的蓬勃发展抑制了自尼日利亚和阿尔及利亚等OPEC成员国的进口。OPEC预计美国石油日产量明年将增长56万桶至1,133万桶，为非OPEC成员国中最大升幅。

“在投资增加的背景下，2014年前景受到陆上石油产出料良性趋紧的支撑，”OPEC报告称。“2013年，石油开采活动继续改善。”

继起初没有看重页岩之后，OPEC现在更密切关注其影响了。在5月31日召开的上次会议上，OPEC石油部长们拨出一些时间来就页岩话题进行讨论，并成立了专门研究页岩的委员会。

OPEC的报告时本月三份石油供求预估中的第二份。美国能源资料协会(EIA)周二公布报告，将2014年全球需求增幅预估调高5万桶/日，达到124万桶/日。国际能源署将于周四公布其报告内容。(完) (编译 王翔琼/石冠兰 审校 隋芬/王洋)
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