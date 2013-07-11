更新版-OPEC月报：明年OPEC所占全球市场份额将萎缩，因美国页岩油供应增加

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
美国页岩能源能的蓬勃发展抑制了自尼日利亚和阿尔及利亚等OPEC成员国的进口。OPEC预计美国石油日产量明年将增长56万桶至1,133万桶，为非OPEC成员国中最大升幅。
“在投资增加的背景下，2014年前景受到陆上石油产出料良性趋紧的支撑，”OPEC报告称。“2013年，石油开采活动继续改善。”
继起初没有看重页岩之后，OPEC现在更密切关注其影响了。在5月31日召开的上次会议上，OPEC石油部长们拨出一些时间来就页岩话题进行讨论，并成立了专门研究页岩的委员会。
OPEC的报告时本月三份石油供求预估中的第二份。美国能源资料协会(EIA)周二公布报告，将2014年全球需求增幅预估调高5万桶/日，达到124万桶/日。国际能源署将于周四公布其报告内容。(完) (编译 王翔琼/石冠兰 审校 隋芬/王洋)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。