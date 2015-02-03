《焦点》OPEC代表慎言油价反弹，认为可能跌至30-35美元

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
“有很多好迹象，比如美国和加拿大的部分生产关闭。因此，这意味着最近一次会议的决策是正确的，这个过程对某些国家来说更为缓慢而痛苦，但最终是有效的，”一名代表称。
尽管非海湾成员国表示担忧，但OPEC去年11月决定不减产，沙特阿拉伯石油部长欧那密表示，该组织需防止市场份额被美国页岩油等竞争对手抢走。
受OPEC不减产影响，油价暴跌至每桶近71美元的四年低位。之后，原油价格续跌，更在1月13日触及近六年低位45.19美元，跌幅超过许多代表的预期。油价周一交投于53美元之上。
包括秘书长巴德里在内的多位OPEC官员已经开始表示，相信油价正在触底，一波回升走势可能即将展开。
周二将会继续讨论OPEC的长期策略，其策略每隔五年更新一次。成员国石油部长们在6月5日前没有召开会议的计划。(完) (编译 张涛/孙茉莉/许娜；审校 张荻/杜明霞/郑茵)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。