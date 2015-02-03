《焦点》OPEC代表慎言油价反弹，认为可能跌至30-35美元

“有很多好迹象，比如美国和加拿大的部分生产关闭。因此，这意味着最近一次会议的决策是正确的，这个过程对某些国家来说更为缓慢而痛苦，但最终是有效的，”一名代表称。

尽管非海湾成员国表示担忧，但OPEC去年11月决定不减产，沙特阿拉伯石油部长欧那密表示，该组织需防止市场份额被美国页岩油等竞争对手抢走。

受OPEC不减产影响，油价暴跌至每桶近71美元的四年低位。之后，原油价格续跌，更在1月13日触及近六年低位45.19美元，跌幅超过许多代表的预期。油价周一交投于53美元之上。

包括秘书长巴德里在内的多位OPEC官员已经开始表示，相信油价正在触底，一波回升走势可能即将展开。