OPEC月报：油价下跌对其他产油国的打击超出预期

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透伦敦2月9日 - 石油输出国组织(OPEC)周一大幅上调2015年对该组织石油的需求预估，称自6月以来油价跌去一半，使美国等其他产油国石油生产放缓的速度快于此前预期。
OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。
与上次报告相比，OPEC将其他产油国原油日供应增幅下调了42万桶，至每日至85万桶/每日，这一定程度上是因为美国页岩油生产放缓，以及能源公司的资本投资减少。OPEC认为低油价将刺激消费。
“(非OPEC国家供应减少)主要是因为国际石油公司宣布削减2015年的资本支出，以及美国和加拿大作业的钻井数量减少，”该组织称。
OPEC将2015年美国原油供应预估下调17万桶/每日，上月已经下调了10万桶/每日。OPEC还将俄罗斯供应预估较上调下调了7万桶/每日，并下调了该组织之外其他中东国家产量预估，幅度与俄罗斯相仿。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)