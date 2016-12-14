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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 20:17 BJT

OPEC月报：除非履行减产协议，否则2017年供应过剩将加剧

路透伦敦12月14日 - 石油输出国组织(OPEC)周三称，明年石油供应过剩将会愈发严重，除非成员国履行协议控制产量，该组织之外的产油国也兑现减产承诺。当前石油产量处于纪录高位。

根据OPEC从二手渠道获得的数据，上月该组织成员国日产原油3,387万桶，较10月增长15万桶/日。

自1月1日起，OPEC将执行减产协议，周六数个非OPEC产油国同意将日产量削减56万桶，以支持OPEC的减产协议。

此外，OPEC还略微上调了该组织之外产油国2017年的供应预测。

路透对OPEC以往月报的对比显示，11月该组织的产量至少为2008年以来最高。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

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