IEA署长比罗尔称石油市场波动性将会上升

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布拉迪斯拉发12月1日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周四表示，石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，油市将进入一个波动性上升的时期。
比罗尔在布拉迪斯拉发进行的能源会议上表示，如果油价升至每桶60美元左右，将有更多的美国原油进入市场。
比罗尔称，“与以往OPEC做出决定时的情况不同，若油价来到60美元左右，将有大量美国原油涌入市场。”
“这意味着什么？油价再次面临下行压力。市场有大量的原油，需求将无法消化这些原油。所以油价上涨的趋势将因美国和其他地区供应增加而终结，这些地区的原油在45美元无利可图，但在55-60美元就可获利。”
“价格波动或将持续一段时间...我们将经历一段波动性加剧的时期。”(完)
(翻译 张荻； 审校 龚芳)
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