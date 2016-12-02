IEA署长比罗尔称石油市场波动性将会上升

路透布拉迪斯拉发12月1日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周四表示，石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，油市将进入一个波动性上升的时期。

比罗尔在布拉迪斯拉发进行的能源会议上表示，如果油价升至每桶60美元左右，将有更多的美国原油进入市场。

比罗尔称，“与以往OPEC做出决定时的情况不同，若油价来到60美元左右，将有大量美国原油涌入市场。”

“这意味着什么？油价再次面临下行压力。市场有大量的原油，需求将无法消化这些原油。所以油价上涨的趋势将因美国和其他地区供应增加而终结，这些地区的原油在45美元无利可图，但在55-60美元就可获利。”

“价格波动或将持续一段时间...我们将经历一段波动性加剧的时期。”(完)