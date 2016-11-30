焦点：OPEC即将开会之际 伊朗和伊拉克与沙特对峙

路透维也纳11月29日 - 伊朗和伊拉克仍在抵抗来自沙特阿拉伯的减产压力，这导致石油输出国组织(OPEC)难以在周三的会议上达成全球性的限产协议。

OPEC的消息人士告诉路透，周一在维也纳举行的专家会议未能弥合OPEC的实际领导者沙特、以及该组织第二和第三大产油国围绕减产机制的分歧。

消息人士对路透表示，紧张形势在周二加剧，伊朗致信OPEC称希望沙特阿拉伯日产削减高达100万桶，高于沙特愿意减产的规模。消息人士看到了伊朗的信件。

“这是回应沙特对伊朗提出的产量要求，”一名消息人士称。

伊朗石油部长尚甘尼对记者称，他不准备减产：“我们的产量将维持在阿尔及利亚决定的水平。”

为支撑油价，OPEC在9月初步同意将原油产量限制在大约3,250-3,300万桶/日，当前产量为3,364万桶/日。油价自2014年中以来已下跌一半。

OPEC消息人士称，最近几周沙特政府改变了其立场，提出减产50万桶/日，并建议伊朗将产量限制在每日380万桶左右--与其当前产量水平持平或略高。

伊朗则发出了矛盾的信号，称希望产量多达每日420万桶。伊朗致信OPEC，建议沙特应减产至每日950万桶。

伊拉克力求提高产量上限，称需要更多资金对抗伊斯兰国。两伊的产量合计每日逾800万桶，略低于沙特的每日1,050万桶。

伊拉克和沙特的争议主要集中在，伊拉克是否应当使用自己的产量估算数据来限产，还是使用OPEC专家给出的更低的数据。

随着OPEC内部的紧张气氛升温，沙特能源部长法力赫周末表示，即便没有限产协议，油市也会自行恢复平衡。之前他曾经表示，沙特迫切希望达成协议。

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周二表示，油市将在六个月内自我平衡，但产量协议将有助于加速这一进程。阿联酋是沙特的主要盟友。

法力赫周二晚间抵达维也纳，几乎没有时间与其他国家的油长进行传统的会前讨论。

“今日的情绪比较复杂，”印尼能源部长Ignasius Jonan表示，“我不知道。让我们看吧。”

OPEC消息人士透露，为周三会议准备的文件提议，OPEC在10月的产量水平上减产120万桶/日。

据消息人士，文件还提议，沙特应将产量从10月的1,054万桶/日削减至1,007万桶/日，伊朗应把产量冻结在379.7万桶/日。

根据OPEC网站发布的时间安排，该组织将周三正式会议开始的时间推后一小时至1000GMT。

一位OPEC消息人士称，在正式会议前，OPEC成员国的部长们将于周三0700 GMT召开非正式会议。

**高盛预测油市将出现供应不足**

在印尼和伊朗方面发表言论后，布兰特原油跌逾4%，接近每桶46美元 。

包括摩根士丹利和麦格理在内的一些机构的分析师表示，如果OPEC未能达成协议，油价将会剧烈修正，最低可能跌至每桶35美元。

高盛表示，即便OPEC达不成协议，到2017年中期前平均油价料在每桶45美元左右，并且油市可能在2017年下半年转为供应不足。高盛是油市交易中最活跃的银行之一。

一年前，高盛称全球供应过剩或许推动油价跌至大约20美元。油价曾在2016年1月触及数年低位每桶27美元。

除了与伊朗和伊拉克存在分歧外，沙特还曾经暗示对俄罗斯的立场感到不快。

OPEC成员国阿尔及利亚和委内瑞拉的石油部长周二到访莫斯科，试图说服俄罗斯参与减产而不仅是冻产。

会议结束后他们未发表评论。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，他不计划前往维也纳，但如果OPEC达成协议其可能与该组织会晤。

OPEC与非OPEC产油国供应图表：tmsnrt.rs/2cWq5NN

OPEC闲置产能与美国原油价格图表：tmsnrt.rs/2g7oeps

(完)