OPEC秘书长称伊拉克已承诺将完全遵守减产协议

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴格达4月2日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日称，伊拉克已向OPEC保证，将完全遵守减产协议以提振原油价格。
巴尔金都在巴格达参加一次能源会议时说，去年底OPEC与非OPEC国家达成的减产协议执行情况“令人鼓舞”。
“现在重点是让市场恢复平衡，”他说。
他表示，周六与伊拉克总理阿巴迪(Haider al-Abadi)和其他伊拉克领导人在巴格达的会晤“非常有建设性”。
对于伊拉克在促成OPEC与非OPEC产油国达成协议的洽谈中展现出的“灵活性”，巴尔金都表示赞许。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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