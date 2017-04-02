OPEC秘书长称伊拉克已承诺将完全遵守减产协议

路透巴格达4月2日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日称，伊拉克已向OPEC保证，将完全遵守减产协议以提振原油价格。

巴尔金都在巴格达参加一次能源会议时说，去年底OPEC与非OPEC国家达成的减产协议执行情况“令人鼓舞”。

“现在重点是让市场恢复平衡，”他说。

他表示，周六与伊拉克总理阿巴迪(Haider al-Abadi)和其他伊拉克领导人在巴格达的会晤“非常有建设性”。

对于伊拉克在促成OPEC与非OPEC产油国达成协议的洽谈中展现出的“灵活性”，巴尔金都表示赞许。(完)