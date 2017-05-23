《KEMP专栏》OPEC会议临近 对冲基金开始重建多头仓位

(本文作者为路透专栏专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦5月22日 - 对冲基金已开始重建多头仓位，因石油输出国组织(OPEC)准备在即将召开的会议上把减产行动延长九个月。

在截至5月16日的当周，在与布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)关联的三大期货和期权合约上，对冲基金和其他基金经理的净多仓增加600万桶(tmsnrt.rs/2rKowbD)。

虽然增幅不大，但这标志着转变。在此之前，基金经理连续三周减持净多仓，总计减少了3.08亿桶(tmsnrt.rs/2rbtQrz)。

在5月9-16日当周，市场对于油价下一步走势的看法严重分歧。

据监管机构和交易所公布的数据，看多的对冲基金增持了2,800万桶布兰特与WTI多仓。

但同期看空的对冲基金也总共增持2,200万桶空仓。

形势的发展有些扑朔迷离，但4月中前后开始的一轮卖空行情似已告终。

5月16日止当周布兰特和WTI空仓总规模仅增加2,200万桶，而5月9日止和5月2日止当周分别增加7,100万桶和6,500万桶。

到5月16日空仓总规模已经达到了3.56亿桶，超过了4月18日时的1.62亿桶，为11月中以来最大规模。OPEC在11月30日宣布减产。

一旦基金经理决定平掉一些空仓、获利了结，那么目前空仓大量集中的情况将使价格很容易出现空头回补带动的反弹。

一些基金经理已经开始建立多仓，就是预见到这样的空头回补式反弹。

在这样的背景下，俄罗斯和沙特阿拉伯在5月15日早间发布的联合声明激励了空头回补和新建多仓的势头。

声明承认有必要延长减产协议期限，并承诺“尽一切所能”让库存降至五年平均水平，这加剧空头面临的风险，并鼓舞多头。

随着5月25日的OPEC会议临近，至少有部分基金可能已开始削减空仓，以防该组织做出令市场意外之举。

OPEC宣布加大减产幅度的可能性很小，但并不是没有，基金经理已试着为此做好仓位准备。

最新的仓位数据要到周五才会公布，但最近几日布兰特和WTI原油持续上涨，强烈表明许多空仓目前已被轧平。

但对市场来说，关键问题是，如果油价持续上涨，那么还剩下多少空仓可以被轧平？(完)