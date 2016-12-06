科威特将要求OPEC减产监督委员会在明年2月或3月召开首次会议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜12月6日 - 科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)周二称，将要求石油输出国组织(OPEC)负责监督全球石油减产协议执行情况的委员会，在明年2月或3月召开首次会议。
“我作为该委员会负责人，将要求监督委员会在2017年2月或3月召开首次会议，”萨拉在声明中称。
“我们将很快知会(我们的)客户，我们会根据OPEC近期协议相应下调他们的月度合同承诺额，”萨拉称。
“我敢肯定这样的行动将会对油市再平衡做出贡献，并确保油市稳定。”
OPEC将于12月10日在维也纳与非OPEC产油国展开磋商，敲定联合减产协议。(完)
(编译 艾茂林/刘秀红；审校 于春红/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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