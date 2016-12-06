科威特将要求OPEC减产监督委员会在明年2月或3月召开首次会议

路透迪拜12月6日 - 科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)周二称，将要求石油输出国组织(OPEC)负责监督全球石油减产协议执行情况的委员会，在明年2月或3月召开首次会议。

“我作为该委员会负责人，将要求监督委员会在2017年2月或3月召开首次会议，”萨拉在声明中称。

“我们将很快知会(我们的)客户，我们会根据OPEC近期协议相应下调他们的月度合同承诺额，”萨拉称。

“我敢肯定这样的行动将会对油市再平衡做出贡献，并确保油市稳定。”

OPEC将于12月10日在维也纳与非OPEC产油国展开磋商，敲定联合减产协议。(完)