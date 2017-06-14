OPEC月报称油市恢复平衡的步伐放缓 该组织5月产量上升

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月13日 - 石油输出国组织(OPEC)周二称，油市恢复平衡的步伐正在“放慢”，该组织5月原油产量跳增，因不受减产协议限制的成员国产量增加。
OPEC发布月度报告称，该组织5月原油日产量增长33.6万桶，至每日3,214万桶，不受减产协议限制的利比亚和尼日利亚产量反弹。
这意味着OPEC产量高出其对今年全球OPEC原油平均需求的预测，阻碍缓解供应过剩的努力。但利比亚和尼日利亚产量仍不稳定，意味着增长可能不会持续。
OPEC并称，4月工业化国家原油库存下降，今年剩余时间可能进一步减少，但美国产量复苏阻碍了削减过剩供应的努力。
OPEC在报告中称，“市场正在恢复平衡，但步伐有所放缓，因12月以来油市基本面发生了改变，特别是美国供应从意外萎缩转为正增长。”
OPEC在报告中指出，成员国对减产协议的执行度仍很高，并称4月发达国家石油库存下降，但仍较五年均值高出2.51亿桶。
据OPEC用于监控产量的二手消息来源数据，除利比亚和尼日利亚外，按照减产协议设定产量目标的11个OPEC成员国石油供应上月降至2,972.9万桶/日。
根据路透计算，那就意味着OPEC的减产协议执行度已再次超过100%。OPEC未公布执行度数据。
**沙特减产**
沙特向OPEC报告称，该国5月产量进一步减少约6.6万桶/日，至988万桶/日。沙特已自愿减少产量至低于OPEC目标的水准。
OPEC将非OPEC产油国今年石油供应增长预估从95万桶/日，下调至84万桶/日，此前该组织决定延长减产协议期限。
该组织甚至调降美国石油产量增长的预估。OPEC牵头的减产行动推动油价上涨，为美国页岩油生产商带来了动力。
美国2017年石油产量料将增长80万桶/日，几乎贡献所有非OPEC产油国的增长。
由于目前预测非OPEC产油国的供应减少，OPEC将今年对其原油的需求预估上调10万桶/日至3,202万桶/日，低于其5月产量。
如果尼日利亚和利比亚的石油生产持续复苏，而其他产油国没有更多减产，那么市场可能仍将供应过剩，这会引发呼吁限制尼日利亚和利比亚产量的呼声。不过，OPEC表示，目前采取此举为时尚早。
OPEC的产量数据涉及13个成员国，尚不包括上月加入该组织的赤道几内亚。(完)
(编译 张荻/许娜/侯雪苹；审校 李爽/龚芳/张若琪)
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