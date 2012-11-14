OPEC秘书长不担心明年油市前景 称产量超限未削弱油价

路透伦敦11月13日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示,他不担心2013年的油市前景,OPEC目前每日产出较其上限多出100万桶,但却未削弱油价.

"我不太担心.我期待2013年的到来.对於OPEC及油价而言,这将会是安稳的一年."巴德里周二接受专访时表示.

他的评论显示,OPEC不太可能对产出政策作出重大改变;OPEC将於下月于维也纳召开会议.巴德里不愿论及OPEC的可能决议事项.

他指出,OPEC目前每日产出较其设定的上限3,000万桶要高出100万桶,而根据OPEC的预估,由於非成员国家扩大供给,市场对OPEC原油需求将在2013年下滑.

巴德里表示,市场有超额供给,但不会对此感到忧心.

"有一些供过於求,可能介於每日50-60万桶,但我认为这不会是个问题.若你观察市场情势,我们的产出是每日3,100万桶,较协议水准高出100万桶,但油价仍达每桶110美元."

他在伦敦召开的Oil & Money年度产业高阶主管会议场边表示,当前油价不会对全球经济成长带来下行风险.

"这样的价格已经有近一年之久.我认为目前这并未造成任何的经济问题."(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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