OPEC秘书长不担心明年油市前景 称产量超限未削弱油价

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透伦敦11月13日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示,他不担心2013年的油市前景,OPEC目前每日产出较其上限多出100万桶,但却未削弱油价.
"我不太担心.我期待2013年的到来.对於OPEC及油价而言,这将会是安稳的一年."巴德里周二接受专访时表示.
他的评论显示,OPEC不太可能对产出政策作出重大改变;OPEC将於下月于维也纳召开会议.巴德里不愿论及OPEC的可能决议事项.
他指出,OPEC目前每日产出较其设定的上限3,000万桶要高出100万桶,而根据OPEC的预估,由於非成员国家扩大供给,市场对OPEC原油需求将在2013年下滑.
巴德里表示,市场有超额供给,但不会对此感到忧心.
"有一些供过於求,可能介於每日50-60万桶,但我认为这不会是个问题.若你观察市场情势,我们的产出是每日3,100万桶,较协议水准高出100万桶,但油价仍达每桶110美元."
他在伦敦召开的Oil & Money年度产业高阶主管会议场边表示,当前油价不会对全球经济成长带来下行风险.
"这样的价格已经有近一年之久.我认为目前这并未造成任何的经济问题."(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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