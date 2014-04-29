OPEC国家并不忧心页岩油对市场的影响--阿联酋能源大臣

（重发）世行CEO称削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的“美国优先”
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透摩洛哥马拉喀什4月28日 - 阿联酋能源大臣Suhail bin Mohammedal-Mazroui周一表示，美国页岩气能源过于昂贵，对于石油输出国组织(OPEC)而言不足为虑。
“我认为页岩油是有用的工具，而非一种威胁。如果没有页岩油，油价就不会这么稳定，”Mazroui在一次能源会议间隙对路透称。
“但页岩气过于昂贵，不足以让OPEC感到忧心，OPEC仍专注于维持油价处在正常水平。”
Mazroui表示，阿联酋认为目前全球石油需求符合预期，并称OPEC在6月政策会议上决定产量时，仍需要考虑政治和市场条件。
他称，阿联酋认为市场供应充足。
他表示，“全球需求在增长，因欧洲开始复苏。亚洲最大国家增速并未真的回落，因此我们认为需求仍在预期范围内。”(完)
(编译 石冠兰 审校 张若琪)
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