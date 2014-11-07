OPEC预计市场份额下降 因页岩油供应增长

图为维也纳石油输出国组织（OPEC）总部大楼上的标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透伦敦11月6日 - 由于美国页岩油供应增长比预期更快，石油输出国组织(OPEC)的油市份额到2018年时料减少5%，使得全球需求增长给该组织带来的安慰少之又少。

OPEC此前有意淡化水压致裂技术对供应的影响。现在该组织预计美国页岩油产出增长趋势将能持续更长时间，供应将开始流向其他国家。

OPEC在2014年全球石油展望中预计，2018年全球对其原油的日需求平均为2,850万桶，较2014年下降150万桶，因全球需求增长的同时，非OPEC的供应也在增加。

2018年原油日需求预估料约比OPEC目前产量低200万桶，说明该组织若不减产，中期将面临市场供应过剩的问题。

OPEC在11月27日召开部长会议，检讨2015年上半年每日3,000万桶的产量目标时，也面临同样的选择题。原油价格LCOc1本周跌至每桶82美元下方的四年低位，部分原因在于市场预期OPEC不会减产。

按照另一显示供应增加的情景假设，OPEC预计2040年来自非OPEC的原油日供应将比已包含页岩油和其它供应来源的基准情况多600万桶，令OPEC市场份额在较长期内面临下行压力。

“就供应面来看，过去几年非OPEC国家已有显着成长，”OPEC秘书长巴德里在报告的前言中表示，“中期展望来看，非OPEC国家的供应料持续成长，尽管增速将随着逐步递减。”

掌控全球常规石油储备达80%的OPEC从2012年起就达成了共识，合理公平的油价应在每桶100美元左右。此价格已较10年前名义水平高出超过一倍。

页岩油的兴起已令石油的供应流向产生改变，迫使尼日利亚与阿尔及利亚等OPEC会员国另寻买家，因美国产量持续增加且进口减少，而美国的供应一度被认为已经触顶。

OPEC目前认为，美国页岩油与天然气液(NGL)供应达到顶峰的时间将比之前设想来得晚，预期致密油也将于其他国家产生影响。

阿根廷与俄罗斯至2040年日均供应将达70万桶。去年的参考资料或底线所假设的情境是，页岩油于北美以外地区并无影响力。

**稍晚达到顶峰**

该报告仍认为美国页岩油将达平稳状态，但预计这种情况要晚些时候才会发生。

报告指出，所面临的挑战包括油井产量快速下滑与环保方面的顾虑。目前为止，产量数据颠覆了触顶预期。

OPEC在参考的情境中预估，至2016年止，全球日均需求将达9,320万桶，较去年报告对2016年的预估多了约70万桶，至2019年止则为9,600万桶。至2040年止，OPEC预期全球需求将达到每日1.11亿桶。

OPEC以外国家的供应在2019年将达到每日6,060万桶。

该报告将2020年全球页岩油的产量上调至每日450万桶，不过预估至2040年产量将降至每日400万桶。但供应增长的趋势料不会触顶，预计至2040年供应将逼近每日600万桶。(完)

(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 白云/张荻)

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