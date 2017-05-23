OPEC多个成员国油长和代表称可能将减产协议延长九个月

路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。

OPEC主要产油国沙特阿拉伯赞成将减产协议延长九个月，而非最初计划的六个月，寻求加快市场再平衡并防止油价回落至每桶50美元下方。

沙特能源部长法力赫周一表示，已经赢得OPEC第二大、供应增长最快的产油国伊拉克对延长减产协议九个月的支持。而且他预期不会有OPEC国家反对把减产协议延长九个月。

OPEC成员国周四将在维也纳召开会议，讨论是否延长去年12月达成的减产协议。

上述减产协议推动油价回升至50美元上方，给主要产油国的财政带来提振。但该协议也刺激美国页岩油产出增加，导致油市再平衡进程放缓。美国未参与减产。

沙特在海湾的盟友--科威特周二表示，并不是每个OPEC成员国都已经同意将减产协议延长至2018年3月，但大多数成员国的油长和代表都称预期会议将相当轻松。

厄瓜多尔石油部长Carlos Perez表示，OPEC和其他产油国将讨论把减产协议延长六个月还是九个月，可能选择减产九个月。

两位OPEC消息人士称，将减产协议延长一年也是一个选项，但其他人称大多数讨论将聚焦于延长九个月，因第一季季节性需求疲弱。

法力赫周一称，预计新协议与老协议类似，“变动很小”。(完)