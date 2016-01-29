OPEC与非OPEC国家尚未就举行会议日期作出决定--代表

其中一名代表表示，OPEC与非OPEC国家之间举行会议，比只有OPEC国家参加的会议要更好。

“最好的打算就是OPEC与非OPEC成员国进行一场会议，”该名代表表示，“目前还没订定日期。也许在2月，或在3月初。”