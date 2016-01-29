OPEC与非OPEC国家尚未就举行会议日期作出决定--代表

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦1月29日 - 石油输出国组织(OPEC)两名代表周五指出，对于开会讨论采取行动支撑油价一事，OPEC与非OPEC国家尚未就开会日期达成共识。
其中一名代表表示，OPEC与非OPEC国家之间举行会议，比只有OPEC国家参加的会议要更好。
“最好的打算就是OPEC与非OPEC成员国进行一场会议，”该名代表表示，“目前还没订定日期。也许在2月，或在3月初。”
另一名OPEC代表指出，这样的会议将会是专家层级的会议，而非部长级会议。(完)
(编译/审校 龚芳/陈宗琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。