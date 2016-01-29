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国际财经 | 2016年 1月 29日 星期五 18:50 BJT

OPEC与非OPEC国家尚未就举行会议日期作出决定--代表

路透伦敦1月29日 - 石油输出国组织(OPEC)两名代表周五指出，对于开会讨论采取行动支撑油价一事，OPEC与非OPEC国家尚未就开会日期达成共识。

其中一名代表表示，OPEC与非OPEC国家之间举行会议，比只有OPEC国家参加的会议要更好。

“最好的打算就是OPEC与非OPEC成员国进行一场会议，”该名代表表示，“目前还没订定日期。也许在2月，或在3月初。”

另一名OPEC代表指出，这样的会议将会是专家层级的会议，而非部长级会议。(完)

(编译/审校 龚芳/陈宗琦)

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