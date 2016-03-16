焦点：4月产油国冻产会议可能如期举行 即便伊朗不参加--消息

路透3月16日 - 石油输出国组织(OPEC)的消息人士称，由于支撑油价的政治压力加大，即便伊朗不参加，包括OPEC海湾成员国在内的主要产油国仍支持下月召开会议，讨论冻结产量问题。

周一俄罗斯能源部长诺瓦克在德黑兰的会谈后表示，4月可能签署协议，这不包括伊朗，该国在多年的制裁结束后有权力扩大产量。

科威特则主张所有主要产油国都参与冻产协议。

OPEC消息人士称，虽然伊朗的这种例外情况不太理想，但并不影响达成协议。

对于伊朗称其将不会加入任何冻产协议，一位来自OPEC主要产油国的消息人士说道：“这是个退步，但并不会就此改变已经开启的积极氛围。”

该消息人士说道：“主要产油国仍有可能召开会议。”

布兰特原油周三在略低于每桶39美元下方交投，高于1月所及的12年低点27.10美元。

俄罗斯、沙特阿拉伯、卡塔尔和委内瑞拉在今年1月达成冻产的初步协议后，油价已经受到提振而上涨。

据另一消息人士表示，没有伊朗参加的减产协议虽不完美，但也算不上是最坏的局面。

“如果其他国家冻产，而伊朗没有加入协议，除非市场需求很大，否则这将不会有助于油市，”这名代表指出。“1月产量已是高水位。”

**4月会议开得成？**

三名OPEC消息人士周一向路透表示，OPEC和非OPEC产油国可望4月中在多哈开会。

“你不能无视所有其他产油国。这场会议料将照常举行，”第三位消息人士指出，并称4月会议料将讨论并敲定冻产协议细节。“我们不会只是为了开会而开会。”

两位消息人士周三告诉路透，OPEC和非OPEC产油国的冻产会议将于4月17日在多哈召开。

除了原先协议的四个国家，还不清楚哪些国家会出席。科威特及阿联酋已表示，如果其他主要产油国都遵守，他们也会遵守冻产协议，但这两个国家尚未接获出席邀请。

伊拉克是2015年OPEC供应量增幅的最大来源，伊拉克加入冻产协议的意愿也很重要。伊拉克政府周一表示，基于低油价对产油国造成的伤害，冻产提议是可接受的。(完)