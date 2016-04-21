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国际财经 | 2016年 4月 21日 星期四 18:29 BJT

无论是否有多哈协议 油市都正在改善--OPEC秘书长

路透巴黎4月21日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周四在巴黎称，油市将在今年第三季开始重新平衡，并将在2017年转为正面，尽管全球主要产油国未能在多哈会议上达成冻产协议。

“无论是否有多哈协议，我们认为市场正在改善，”巴德里在巴黎参加一个石油峰会时称。

“也许需求将会超过供应，我们预计市场到2017年将好转，将转为正面。我不知道价格将会有多高，我真的无法告诉你。但至少将好于目前的情况，”巴德里表示。

他并称，预计市场将在今年第三季好转。

“唯一的问题是供应过剩，如果我们能够解决过剩问题，市场将会企稳，”他说。(完)

(编译 许娜/王兴亚；审校 高琦/艾茂林)

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