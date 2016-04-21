无论是否有多哈协议 油市都正在改善--OPEC秘书长

路透巴黎4月21日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周四在巴黎称，油市将在今年第三季开始重新平衡，并将在2017年转为正面，尽管全球主要产油国未能在多哈会议上达成冻产协议。

“也许需求将会超过供应，我们预计市场到2017年将好转，将转为正面。我不知道价格将会有多高，我真的无法告诉你。但至少将好于目前的情况，”巴德里表示。