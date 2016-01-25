OPEC正评估是否举行特别会议--卡塔尔能源部长

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月25日 - 卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada周一表示，石油输出国组织(OPEC)在因油价重挫而收到一项开会的要求后，仍在评估是否举行特别会议。
“我们收到一项要求，石油部长们正在对此进行讨论，”他表示。卡塔尔是OPEC今年轮值主席国。
被问及那是否是个好主意时，他回应道：“此事已进行评估。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。