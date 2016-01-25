OPEC正评估是否举行特别会议--卡塔尔能源部长

路透1月25日 - 卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada周一表示，石油输出国组织(OPEC)在因油价重挫而收到一项开会的要求后，仍在评估是否举行特别会议。

“我们收到一项要求，石油部长们正在对此进行讨论，”他表示。卡塔尔是OPEC今年轮值主席国。

被问及那是否是个好主意时，他回应道：“此事已进行评估。”(完)