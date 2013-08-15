国际油市：8月31日止四周OPEC石油日均出口料减少19万桶--分析师

《全球重要经济事件一览表》--4月13日-4月20日
--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
路透伦敦8月15日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至8月31日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少19万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至8月31日四周，平均每日海运原油出口料为2,369万桶，截至8月3日止四周每日原油出口量为2,388万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在5月维也纳举行的会议上，OPEC成员国同意在今年余下时间维持石油日产量3,000万桶的目标不变。(完)
浏览OPEC相关报导，请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
朝鲜半岛局势剑拔弩张，环球金融市场却相对平静，认为中美朝都不想打仗，各方不断堆叠筹码旨在吓唬。北韩领袖金正恩或再有动作，但相信不会越美国底綫，危机可能有惊无险拖过去。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。