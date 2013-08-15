国际油市：8月31日止四周OPEC石油日均出口料减少19万桶--分析师

港报社评：中美日韩利益纠缠，东芝垂危举世关注--信报4月13日

因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。