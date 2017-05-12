焦点：OPEC预计其它产油国供应将大幅增加 影响其减产协议效果

《路透晚报》--6月20日
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透伦敦5月11日 - 石油输出国组织(OPEC)周四大幅调高了对非OPEC产油国的2017年供应预估，因油价上升激励美国页岩油生产商提高产量，阻碍了该组织透过减产缓解供应过剩并支撑油价的努力。
OPEC在月度报告中称，非OPEC产油国今年的日供应量将增长95万桶，上次的预估为增长58万桶。
因此，OPEC将2017年对该组织供应原油的日需求量预估下调30万桶。
OPEC的13个成员国自1月1日起将日产量削减约120万桶，为期六个月，这是八年来的首次减产。俄罗斯和其它10个非OPEC产油国同意将日产量下调60万桶。
该报告将加剧对减产效果的争论。预计本月晚些时候产油国开会时会延长减产协议。尽管减产协议使油价获得支撑，但其他供应增加在限制油价进一步上涨，而且库存过多情况转变缓慢。
“美国油气企业在2017年提高了运营活动，”OPEC在这份报告中称。“美国致密油产出料迅速增加，2017年或增加60万桶/日，”OPEC称，在这里用了页岩油的另一种说法。
该报告周四公布后，布兰特原油削减涨幅，终场收高1.1%报每桶50.77美元，低于OPEC主要国家沙特希望的60美元水准。但油价仍高于上年同期的约48美元。
OPEC在该报告中指出，其成员国对减产协议的履约率仍保持在高位，称发达国家石油库存3月下降，不过仍比五年均值高2.76亿桶。
据OPEC用于监控产量的二手消息来源数据，除利比亚和尼日利亚之外，按照减产协议设定产量目标的11个OPEC成员国的石油供应上月降至2,967.4万桶/日。
根据路透计算，那就意味着OPEC的履约率达到了111%，高于3月预估的104%。OPEC未公布履约数据。
**阿联酋和伊拉克**
OPEC称，根据二手消息来源数据，包括尼日利亚和利比亚在内，4月该组织成员国的石油产量下降约1.8万桶/日，至3,173万桶/日。
据二手消息来源和沙特的数据，沙特的产量增加约5万桶/日，尽管该国的石油生产持续低于协议水平。
OPEC的一些较大成员国告知该组织，其产量高过二手消息来源的数据，意味着若这些数据被采用，减产执行率将降低。
阿联酋保持称其日产量增长15万桶至每日298.8万桶，超过OPEC的目标每日287.4万桶。伊拉克称其产量为每日453万桶，也超过了每日435.1万桶的目标。
鉴于非OPEC产油国供应增加，OPEC调降了2017年对该组织原油需求的预估至每日3,192万桶，降幅为每日30万桶，这与当前的产量相差不多。
OPEC或非OPEC的原油供应增加都将导致市场供应再度过剩。但OPEC成员国的官员对页岩油产量反弹能否持续持怀疑态度。
OPEC和非OPEC产油国还将在5月25日开会讨论减产问题，预计减产协议将至少延长到今年年底。(完)
(翻译 张荻/李爽/王琛； 审校 郑茵/杜明霞/王丽鑫/白云)
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
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