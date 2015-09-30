国际油市：9月OPEC石油产量增加，因伊拉克供应恢复增长-调查

* 石油供应每日增加11万桶至3,168万桶

* 伊拉克8月石油供应增加，因输油管8月中断后恢复运营

* 沙特阿拉伯产量持平，接近6月的创纪录水平

* 自政策调整后OPEC产量每日增加近150万桶

路透伦敦9月30日 - 周三公布的一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)9月石油产量较上月增加，因伊拉克北部出口在8月中断后恢复。伊拉克是OPEC第二大产油国，输油管道停运导致该国供应增长暂停。

OPEC成员国沙特阿拉伯和其它海湾成员国石油产量基本保持稳定，进一步凸显出，这些国家的关注点仍是维护市场份额，而不是价格。

根据货运数据和油企、OPEC和咨询公司消息人士提供的信息整理的调查显示，9月OPEC原油供应增加至每日3,168万桶，8月经调整后为3,157万桶。

9月供应增加反映出，自2014年11月起将政策从之前的减产保价改变为维护市场份额后，OPEC每日产量增加近150万桶。

“供应过剩的情况仍很严重，但我认为明年将减少，因非OPEC供应将减少，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

OPEC 9月供应增加主要来自伊拉克和几个小的产油国。