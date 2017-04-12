焦点：OPEC化解原油供应过剩的努力初见成效

路透伦敦4月11日 - 随着陆地和海上的石油库存均出现了下降，石油输出国组织(OPEC)看上去在逐渐赢得化解全球原油和成品油供应过剩局面的战役。

油价尚未反映出这种情况，布兰特原油期货还在努力弥补今年迄今跌幅，并升破每桶55美元。

但毫无疑问的是，从南非的萨尔达尼亚湾到加勒比海，世界各地的石油库存都在下降。尼日利亚持续过剩的局面也有所缓解，甚至伊朗也卖光了海上原油库存。

OPEC明确表示，与非OPEC产油国达成2017年上半年每日减产约180万桶的协议，旨在减少经济合作暨发展组织(OECD)国家过剩的约3亿桶原油和成品油库存。

“今年第一季，在全球炼厂加大检修力度的情况下，原油库存增幅也远远小于上年同期，”Energy Aspects的分析师Richard Mallinson称。

伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。

据原油贸易商称，贸易巨头维多已经从南非萨尔达尼亚湾(Saldanha Bay)的储油设施卖出数以百万桶计的尼日利亚原油，船货运往台湾、印度、美国和欧洲。

法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)也从其位于萨尔达尼亚湾的储油设施出售200万桶尼日利亚Escravos原油，消息人士称摩科瑞能源贸易集团也在出售储油设施的原油。

同时，尼日利亚新装船计划也在以合理速度寻找买家--这与过去两年的情况形成鲜明对比，当时任何从储油设施出售原油的活动都会对新装运的船货价格产生打压。

瑞典北欧斯安银行(SEB)表示，过去四周，全球每周原油库存已经减少4,200万桶。

“美国原油库存增加今年以来产生了一些困惑，但这是美国炼油活动下降以及美国进口原油所致。”

Mallinson表示，由于国际能源署(IEA)等主要石油机构公布库存报告有些滞后，OPEC石油部长在5月底举行会议时，将不会对全球库存有全面的了解。

“需要一些时间才能让整个库存情况变得更加明朗。”

**油品库存减少**

油品库存也在稳步减少。

根据咨询公司FGE，截至3月13日当周(迄今可用的最新完整数据)，美国和阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)、新加坡和日本主要油品库存总量减少了650万桶，至6.31亿桶。

FGE称，这一周度数据在2016年2月触及略高于6.79亿桶的历史高点。

不过，他们警告称，这很大程度上归因于季节性因素，和炼厂停产维护有关，停产维护同时也会令原油消耗减少。

成品油的看多趋势导致大量汽油流出欧洲，也阻止柴油运往该地区。这刺激价差扩大，并鼓励炼厂竭尽所能加紧生产。

不过，荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管Hamza Khan称，在炼厂维护季末期油品库存正常的减少，可能令人对市场紧俏抱有不切实际的幻想。

“这是因为合理的减产吗？还是因为原油库存季节性减少？”Khan补充说，

“关键的问题在于，这些石油是在消费，还是被运往别的什么地方？”他说。

在美国，“炼厂的产能利用率已经高达91%，原油消耗还能增加多少？”(完)