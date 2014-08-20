OPEC成员国不为油价跌势所动 看好油市将反弹--代表

路透伦敦/迪拜8月19日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国代表表示，OPEC并不担忧油价跌向每桶100美元，产油国可接受目前的油价水平；而未来几周季节性需求升高，则可望支撑油市。

布兰特原油周一跌至14个月低点每桶101.11美元，因投资人对乌克兰及伊拉克冲突的疑虑有所舒缓，且利比亚产出增加。油价已跌至低于OPEC部份成员国满足预算所需的价格水准。

但OPEC三个成员国的代表周二对路透表示，这波跌势尚未立即引发担忧。

“没有担心的理由，”OPEC成员国一名代表指出。“我们将这股跌势视为修正。我们仅会依据基本面采取行动，目前油价对产油国而言尚可。”

他并未提及何种油价会令OPEC担忧。布兰特油价仍在产油大国沙特阿拉伯所乐见的100美元关卡上方，而许多其他成员国亦支持这一门槛水准。

价格要进一步下滑，才会脱离沙特石油部长欧那密在6月所称的可接受区间。当时OPEC开会修订石油产出政策。欧那密表示，“100、110或95美元都是不错的价格。”

一位来自非洲成员国的官员也阐述了相近观点。

“这只是一个季节性的现象，”该官员说。“价格可能会在秋季随着需求重新回升。不需要恐慌。价格不会跌破100美元。”

根据路透调查，OPEC的名义产量目标为每天3,000万桶，7月的生产数量接近该水准。OPEC将在11月举行会议来修订产量政策。

不过一位OPEC消息人士称，如果有必要，沙特、科威特和阿联酋可能会非正式地减少供给，以此为利比亚产量回升留出空间，或者支撑油价。

“海湾国家如果认为有必要，将会下调产量，”该消息人士称。“除此之外，我并没有听到其他的顾虑。”(完)

(编译 龚芳/洪曦; 审校 徐文焰)

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