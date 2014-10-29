焦点：OPEC秘书长谈油价下跌：不要慌张

路透伦敦10月29日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三表示，不用对近期油价大跌感到慌张，他称油价偏低将遏止其他供应来源，并带动OPEC在2020年之前扩大产出。

巴德里指出，若油价维持在每桶85美元附近，页岩油等成本较高的原油供给就会受到抑制；在此同时OPEC国家享有较低的成本，中长期而言对OPEC原油的需求也将增加。

这些评论进一步显示OPEC并没有减产以推动油价走升的计画；OPEC将在11月召开会议。OPEC多个成员国前表示，他们希望油价维持在每桶100美元左右。

“若油价停留在85美元，我们会见到许多投资、许多原油供给退出市场。”巴德里在伦敦举行的一场年度行业会议上表示。“约有65%的产油者成本偏高，但OPEC不是如此。”

布兰特原油价格LCOc1从6月的每桶115美元以上，已经下跌超过四分之一，因美国页岩油等优质油品供给超越了许多市场的需求，并填补了全球各地的库存。

巴德里并未表示OPEC是否该在11月27日于维也纳的会议上宣布减产以支撑油市，同时看来他相当平静地面对油价下跌。

“我们认为基本面没有太大变化。需求仍持续成长，供给也扩张。OPEC正在审视这样的情势，”他说道。

“最重要的是我们不该慌张，”他说，“不幸的是，所有人都慌了起来。我们真的需要好好坐下来、思考、并观察情势的发展。”

**价格底线**

巴德里拒绝提出油价可能在哪个价位触底，他称OPEC并没有目标油价，会让市场来做决定。

“OPEC今年底前的原油均价仍会是在每桶100美元，因此我们安于2014年的情势，”他说道，“基本面来看油价没有这么低。”

“OPEC没有目标油价。我们必须让市场稳定下来。”

1220 GMT，布兰特原油LCOc1报在每桶约87美元，两周前曾触及82.60美元的四年低位。

巴徳里上月曾说，他预计OPEC在维也纳开会时将调降石油产量，若成真，这将是OPEC自2008年金融危机之后第一次正式减产。

OPEC产量目标为每日3,000万桶，巴德里上月暗示应降至约2,950万桶左右。

从那以后，OPEC重要成员国伊朗和科威特就接连表示，该项会议不可能有减产的决议。而最大产油国沙特(沙乌地)阿拉伯则尚未公开置评。

巴德里重申，来自页岩油等竞争对手的供应，长期而言对OPEC并不构成威胁。他并表示OPEC必须为未来增产做好准备。

“长期来看，OPEC必须做好生产准备。大约在2018-2020年左右，美国致密油(tight oil)产量将放缓，”他说。“到2020年时，OPEC必须准备好每日生产4,000万桶石油，以及5,000万桶液态石油及液态天然气。”(完)

(编译/审校 张明钧/李婷仪/龚芳)

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